الفنانة المصرية الجميلة زوجة الذراع الأيمن للمشير عبدالحكيم عامر قتلت بطريقة غريبة بـ الزئبق الأحمر .. تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - مها صبري، اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود، وهي فنانة ومطربة مصرية، لها العديد من الأعمال السينمائية والغنائية، واختار لها الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، اسمها الفني.

وتوالت عليها الأعمال الفنية بعد ذلك وقدمت: إسماعيل يس فى السجن، حب وحرمان، أنا العدالة، حلوة وكذابة، العمر أيام، حكاية غرام، القاهرة في الليل، السكرية ، بين القصرين وغيرها من الأعمال، وظل دورها فى فيلم "بين القصرين" علامة مميزة فى حياتها الفنية.

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ومن أبرز أغنيات الفنانة مها صبري: “قد إيه حبيتك أنت” و”امسكوا الخشب يا حبايب” و”ما تزوقيني يا ماما قوام يا ماما”..

زيجاتها

تزوجت مها، أربع مرات، الأولى في سن صغيرة من رجل يكبرها في السن كثيرا، وكان يحبها ولا يرفض لها أي طلب مهما كلفه الأمر، وأنجبت منه ابنها الأول مصطفى، وبعد عامين من زواجهما انفصلت عنه.

ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال، وأنجبت منه ابنتيها نجوى وفاتن، لكنها انفصلت عنه أيضا بعد ذلك، لتتزوج للمرة الثالثة من شخص يدعى "مصطفى، وبعد فترة قصيرة من زواجهما انفصلت عنه بحجة تعطيل مسيرتها الفنية. أما المرة الرابعة فتزوجت في عز نجوميتها، من اللواء على شفيق، وهو من أبرز رجال المشير عبدالحكيم عامر، المقربين، بعدما اشترط عليها اعتزال الفن.

وقد أعطاها هذا الزواج نفوذا كبيرا في البداية، إلى أن وقعت نكسة 1967 فتم إقصاء المشير عبدالحكيم عامر ورجاله، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، ومنهم اللواء علي شفيق، فتغيرت حياة الفنانة وزوجها تماما.

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، تمكن زوجها من السفر إلى لندن وعمل في تجارة السلاح ولكنه لم يستمر طويلا حيث تم اغتياله هناك.

وعاشت مها صبري من بعده حياة كلها معاناة وحرمان ولم تستطع حتى أن تعود للغناء إلا بعد تدخل أم كلثوم، وفي عام 1988 اكتشفت إصابتها بقرحة المعدة.

وخلال فترة مرضها التي استمرت 4 سنوات، تعرفت على إحدى جاراتها التي شدتها للجوء إلى الدجل والشعوذة، فزارها العديد من الدجالين والمشعوذين، حتى نصحها أحدهم في آخر المطاف، بتناول الزئبق الأحمر، وهي مادة شائعة لدى المشعوذين.

وصدقت مها صبري نصيحة ذلك المشعوذ وتناولت الأعشاب التي يطلق عليها الزئبق الأحمر، والذي عمل على تدمير أعصابها والتهم كبدها فدخلت في غيبوبة حتى توفيت في 16 ديسمبر/ كانون الاول عام1989

يُذكر ان مها صبري من مواليد 22 مايو/ ايار عام 1932، واسمها الحقيقي زكية فوزي محمود، اختار لها اسمها الفني الفنان عبدالسلام النابلسى.

وبلغ رصيدها الفني أكثر من 25 فيلما سينمائيا، من أبرزها: “إسماعيل يس في السجن، وأنا العدالة، وحب وعذاب وبين القصرين”.