ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها مع الأطباء المعالجين بسويسرا وتوجه لهما الشكر

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أول صورة لها مع الأطباء المعالجين لها بسويسرا، بعد عودتها أمس من سويسرا.

وظهرت ياسمين بين طبيبين في أول ظهور لها منذ دخولها المستشفى وتعرضه لأزمة صحية.

وحرصت ياسمين على توجيه الشكر للطبيبين، وعلقت: “الحمد لله الذي شفانا وعفانا”.

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وعادت ياسمين من سويسرا أمس الخميس، بعد رحلة علاج استمرت ما يقرب من 45 يومًا.

وعادت ياسمين إلى أرض الوطن بعد أن قامت بإجراء عمليتين جراحيتين في سويسرا، والاطمئنان على حالتها بعد رحلة معاناة استمرت فترة طويلة تعرضت فيها حياتها للخطر.

وقال أحمد العوضي في تصريحات صحفية قبل قليل: “الحمد لله ياسمين رجعت مصر بعد أن تعافت تمامًا.. الحمد لله”.

كشف أحد أعضاء الفرق المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها أجرت عمليتين جراحيتين في غاية الخطورة للتخلص من العدوى عقب سفرها إلى سويسرا.

ياسمين تخضع لعمليتين في سويسرا

وقال المصدر الطبي، في تصريحات مع “سكاي نيوز”، إن الجراحات التي أجرتها ياسمين عبد العزيز “دقيقة وصعبة”، مؤكدا أنها كانت تعاني من ثقب بالقولون ترتب عليه التهاب بريتوني.

وأشار إلى أن ياسمين عبد العزيز أجرت عملية إغلاق ثقب الغشاء البريتوني “التصاق أغشية البطن”، منوها إلى أن الالتهاب البريتوني كان يصيب الفنانة بفطريات وبكتيريا تنتشر في مناطق متفرقة بالجسم؛ كاد يعرضها للموت.

كما أوضح أن الفنانة أجرت عملية أخرى، هي جراحة تغيير المسار، لإعادة الإمعاء لمسارها الطبيعي، مؤكدا أن حياتها كانت معرضة للخطر.

وكان الفنان أحمد العوضي، أكد في مداخلة هاتفية له مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “ون إي”، أن زوجته ياسمين عبد العزيز تعافت تماما، وأنها ستعود قريبا من سويسرا، حيث تتلقى العالج حاليا.

وهدد أحمد العوضي أنه سيلجأ للقضاء المصري من أجل محاسبة كل من قّصر في عالج زوجته، وكذلك ضد من أفشى أسرارها كمريضة لوسائل الإعلام.

وغازل أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز في مداخلته الهاتفية، مشيرا إلى أن “وحش الكون راجع”، وهو اللقب الذي كان يناديها به في أحدث مسلسلاتها التلفزيونية “اللي مالوش كبير”، الذي عرض في رمضان العام الحالي.

من ناحية أخرى، نشرت ياسمين عبد العزيز، يوم السبت الماضي، أول لقطات لها من داخل المستشفى ورحلة عالجها، لكنها لم تبرز سوى يديها، وذلك من خلال مقطع مصور قصير مصحوب بأغنية الفنانة اللبنانية، إليسا، “هنغني كمان وكمان”.

وكتبت الفنانة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الأخيرة اللي إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا .. وكفاية اني اقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله”.

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