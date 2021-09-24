“ابتدينا نفوق”.. ياسمينا علواني تعلن ارتداء الحجاب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت المطربة الشابة ياسمينا العلواني ارتدائها الحجاب.

ونشرت ياسمينا صورة لها بالحجاب وهي تجلس في إحدى الحدائق على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلقت قائلة: “الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق كملها على خير يارب”.

شهرة ياسمينا علواني بدأت بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب “آراب جوت تالنت”، وحصلت على “الباز الذهبي” للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج “عن العشاق سألوني”، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على YouTube.

وكان احدث أعمال المطربة الشابة ياسمينا العلواني، هو كليب “ايه اللي فيها مش فيا”، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.