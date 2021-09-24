شاهد الفيديو - صافيناز بوصلة رقص فاضحة تكشف المستور ولم تفعلها من قبل ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الراقصة الأرمنية ​صافيناز​ مقطع فيديو أثناء تقديمها لوصلة رقص، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وطرحت صافيناز سؤالاً لمحبيها قائلة :"أحببتم الراقصة أم لا".

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الفيديو أظهر حجم صدر صافيناز الكبير، بحسب متابعيها، مشيرين إلى أن جسدها تغيير كثيراً في الآونة الأخيرة، وفي كل إطلالة لها تختلف عن سابقتها.

من ناحية أخرى لم يبخل متابعي صافيناز بالتعبير عن حبهم لها، وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"كيوت مهضومه وبتعقدي كتير بحبك اوي"، "عسوله بجنني قمر بيبي"، "بحبك يا صوفي".

صافيناز قبل وبعد عمليات التجميل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جداً للراقصة صافيناز قبل خضوعها لعمليات التجميل والتعديلات في وجهها. وظهرت صافيناز في الصورة ببدلة الرقص وقد كان واضحاً ان هذه الصورة التقطت قبل عملية تجميل أنفها، اذ بدا أكبر، كما ان أسنانها لم تكن بيضاء مثلما هي اليوم.