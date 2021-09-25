طرد نيكولاس كيدج من أحد مطاعم لاس فيجاس بعد مشاجرة مع الموظفين وهو مخمور (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شوهد الممثل نيكولاس كيدج الحاصل على الأوسكار أثناء طرده من مطعم فاخر في لاس فيجاس بعد دخوله في مشاجرة مخمور مع الموظفين.
التقطت الكاميرات فيديو لنيكولاس كيدج وهو يخرج من Lawry’s Prime Rib بالقرب من قطاع لاس فيجاس منذ أيام، وكان يظن العاملين أنه شخصا مخمورا بلا مأوى.
وصرح الموظفون في المطعم لموقع صحيفة The Sun أن نيكولاس كيدج كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وقطرات من التكيلا قبل أن يصبح عدوانيًا.
وكان يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر جالسًا على أريكة وهو حافي القدمين ويكافح من أجل ارتداء صندل قبل أن يترنح ويصرخ.
وبعد طرده من المطعم على يد الأمن، حاول الدخول مرة أخرى ولكن منعته امرأة يُعتقد أنها موظفة هناك.
يذكر أن نيكولاس كيدج تزوج من صديقته ريكو شيباتا في حفل صغير بلاس فيجاس الأمريكية ليتوجا قصة حبهما التي كانت تتصدر عناوين المواقع الفنية الشهيرة، ويبلغ فارق العمر بينهما نحو 31 عاما وتعد هذه هي الزيجة الخامسة للممثل الامريكي الشهير.
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