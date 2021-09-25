“بيدافع عن خطيبته وكان هيتقتل”.. والدة عمر طارق العريان تكشف تفاصيل “خناقته” في لبنان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت السيدة هالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان ووالدة نجله عمر، الذي تردد اسمه بقوة بالمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، بعد مشاجرته مع 10 شباب لبنانين في أحد المطاعم وكاد أن يفقد حياته.

وقالت هالة العتال في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نجلها كان سيقتل على يد عشرة من الرجال أثناء المشاجرة التي حدثت في لبنان، ولكن كان للتدخل الإلهي فضل كبير على نجلها ونجاته من هذه المشاجرة بعد خضوعه لثلاث عمليات جراحية نتيجة لتعرضه لكسور متفرقة في أنحاء جسده.

وكتبت العتال على حسابها الشخصي بـ فيس بوك،: الحمد لله رب العالمين، على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر وأحب أشكر، مصر الطيران على تعاونها، معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولًا اما بالنسبة لرفضي الرد على صحفي، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها، ممكن أرد دلوقت.

وتابعت:ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرآة، يعني ابني مضربش حد علي وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه ماردش يسلم على واحدة في تضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس.

وأضافت: وفجأة خناقه مع عشرة للأسف أني بقول رجاله وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخقانوا معاه وكان حيتقتل، لولا ستر ربنا، حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقه في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذرو وكلموا عمر وطارق كتير وعندي المكالمات وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات.

واستكمل: وده حرام بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله أصحابه وانشاء الله يتمم شفاءه علي خير، وده أو كلام عن لساني، بعد الهري اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد اتسبب في أذى لأبني.

اقرأ أيضا

شيرين أبو العز تكشف عن إصاباتها وتحكي تفاصيل “خناقتها” مع نجل طارق العريان وخطيبته (فيديو)

نجل طارق العريان يقاضي شيرين أبو العز ورفاقها بالشروع في قتله والأخيرة تتهمه بالتعدي (فيديو)

صديقة شيرين أبو العز تكشف كواليس “الخناقة” مع نجل طارق العريان وسبب كسر قدمه (فيديو)

إحداهما شاركت في “نسل الأغراب”.. من هما الفتاتان المتسببتان في “خناقة” ابن طارق العريان؟