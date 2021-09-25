38 مليون دولار حصيلة ”Dune” في شباك التذاكر العالمي

استقبل عدد من صالات السينما العالمية يوم الأربعاء الماضي، فيلم الخيال العلمي “Dune” للمخرج دينيس فيلنوف، ومن المقرر عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر المقبل بالتزامن مع عرضه عبر منصة “HBO ماكس" الرقمية.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيًا، يحكى خلالها قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، لذا يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

ويُعد الفيلم إعادة إنتاج للنسخة الكلاسيكية الصادرة عام 1984 للمخرج ديفيد لينش، وسبق وترشح الفيلم لجائزة أوسكار وحيدة بفئة الصوت، وشارك في بطولته فرانسيسا أنيس، ليوناردو كيمينو، خوسيه فيرير، فيرجينيا مادسن.

ويشارك في بطولة النسخة الجديدة كوكبة من نجوم هوليوود أبرزهم: خافيير بارديم، تيموثي شالاميت، شارلوت رامبلينج، زيندايا، أوسكار إيزاك، ديف باتيستا، ريبيكا فيرجسون، ستالين سكارسجارد؛ جايسون موموا.