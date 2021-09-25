شاهد.. ياسمينا العلواني تفجر مفاجأة بعد الظهور بالحجاب

نشرت المطربة الشابة ياسمينا العلواني ، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضحت خلالها بعض الأمور المتعلقة بالجدل المُثار بعد ظهورها بالحجاب، وحقيقة إعتزالها.

وكتبت ياسمينا العلواني ، تغريدتين عبر تويتر، أوضحت في الأولى أنها لم ترتدي الحجاب، وسبق وظهرت به عدة مرات، ولكنها تتفائل بالظهور به، مؤكدة أن التعليق الذي كتبته على صورتها بالحجاب يخص تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في تغريدة ياسمينا العلواني الأولى على تويتر: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

وكتبت ياسمينا العلواني ، في التغريدة الثانية على تويتر: «شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا».

يأتي ذلك بعدما، نشرت المطربة ياسمينا العلواني - صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - ظهرت فيها ترتدي الحجاب للمرة الأولي، معلنة عن إرتداء الحجاب خلال الفترة المُقبلة.

وكتبت المطربة ياسمينا العلواني ، في التغريدة التي نشرت فيها صورتها بالحجاب، قائلة: «#الحمد_لله .. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق .. #كملها_علي_خير_يارب».

وكان احدث أعمال المطربة الشابة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

من جهة أخرى، قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إن شخصيتها تغيرت كثيرًا، منذ مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "Arabs got talent"، موضحةً: "حياتي اتملت بكل حاجة، مريت بحاجات حلوة ووحشة".

وعن ردود فعل أعضاء لجنة التحكيم، بعدما غنت "عن العشاق سألوني"، قالت "ياسمينا"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة "TEN": "حاجة متتنسيش، لكن أنا وقتها مكنتش مركزة في حاجة وقت الحدث، وكنت بتفرج زيي زي بابا وماما على الحلقة".

وأشارت "ياسمينا"، إلى أنها تدرس في كلية الإعلام حاليًا، حيث كان الالتحاق بهذه الكلية حلم حياتها.

وتابعت، أن ألبومها الأخير "قصة بنت"، يعتبر انجازها الأكبر في مسيرتها الفنية: "تعاملت مع كبار الملحنين في 9 أغاني وجميعهم ساعدوني، كانت تجربة حلوة وفيها تعب".