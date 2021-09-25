وفود رفيعة المستوي من الأردن والجابون والمجر تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خلال هذا الأسبوع ثلاثة وفود رفيعة المستوي ضمت وفدا من مجلس النواب الأردني برئاسة الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني، و وفداً من وزارة خارجية الجابون برئاسة السفيرة Viviane Ngouni مديرة التعاون الثقافي والعلمي والفني، وسفير المجر بالقاهرة ووفد مرافق له.

و كان في استقبال هذه الوفود عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم في جولة داخل قاعة العرض المركزي و قاعة المومياوات والبحيرة وغيرها.

وقد حرص أعضاء الوفود على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متفردة وخاصة للمومياوات الملكية، مؤكدين على حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب والتي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب من متحف التحرير في إبريل الماضي .

و خلال جولتهم، أعرب أعضاء الوفود عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف الذى يحتضنه جبل المقطم وبحيرة عين الصيرة، والمعالم التاريخية والحضارية والأثرية العظيمة مثل قلعة صلاح الدين وجامع محمد على وجامع وضريح الإمام الشافعي وجامع عمرو بن العاص وأطلال مدينة الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية.

كما اشادوا بتجهيز المتحف للزائر بأسلوب العرض الراقي للمومياوات الملكية، والتى تشير الى عظمة المصريين قديماً فى ابتكار التحنيط وحديثأ في تجهيز مثل هذا المتحف.

وفي ختام زياراتهم حرص أعضاء الوفود على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارات.

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