بعد إصابتها ببعض الأعراض.. كارمن سليمان تجري مسحة كورونا وتكشف عن نتيجتها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة كارمن سليمان عن تعرضها لبعض الأعراض الخاصة بفيروس كورونا ومنها احتقان في الحلق، وهذا ما اضطرها لإجراء مسحة فورية خاصة أنها تشارك في العرض المسرحي”ياما في الجراب يا حاوي” مع النجم الكبير يحيى الفخراني.

ونشرت كارمن سليمان، فيديو تروى تفاصيل حالتها الصحية، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وقالت: أقولكم على سر أنا تعبانة، ولدي احتقان في الحلق وكنت أشك أنها كورونا، ونزلت للاستعداد للعرض وأجريت المكياج لنفسي خوفا من عدوى أحد».

وتابعت كارمن سليمان: قمت بإجراء مسحة كورونا منذ قليل والحمد لله ظهرت سلبيتها فكنت متخوفة جدا أن أكون أصبت بكورونا الحمد لله برد عادي، كنت أخشى توقف العرض أو التأثير عليه.

وعلى جانب آخر، تحدثت كارمن سليمان عن مشاركتها ضمن مسرحية ياما فى الجراب يا حاوي فى تصريح خاص لـ القاهرة 24، وقالت:خوضي لتجربة المسرح لم تكن سهلة ولكننا كفريق عمل أجرينا بروفات كثيرة حتى نصل لهذا المستوى، وجميع صُناع العمل ساعدوني كثيرًا في المسرحية: أحب أشكرهم على التعب اللي تعبوه معايا وأنا متحمسة جدًا، وشايفه إنه الحمد لله تدربنا بشكل كفاي وحساه أني وصلت لحاجة كويسة في الدور وأتمنى يعجب الجمهور.

وتدور أحداث مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، حول حكايات ألف ليلة وليلة، وهي غنائية يُسيطر عليها الطابع الكوميدي، وتناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل الحب، الخيانة، والصراع على السلطة، وحقق العرض نجاحا كبيرا وتفاعل من الجمهور.