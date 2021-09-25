شيري عادل تعلن وفاة خالتها وتطلب لها الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة شيري عادل وفاة خالتها ماجدة عبد المنعم، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.
وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت شيري عادل” انتقلت إلى رحمة الله، خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب”.
وتابعت شيري عادل ” اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء”.
وانضمت الفنانة شيري عادل مؤخرًا لمسلسل “أيام وبنعيشها”، بطولة حورية فرغلي، والمسلسل يتكون من 45 حلقة، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.
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