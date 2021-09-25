القبض على نيكولاس كيدج بعد تعديه على عامل

نشرت تقارير إخبارية دولية مقطع فيديو ظهر فيه النجم العالمي نيكولاس كيدج ، خلال لحظة القبض عليه وهو فى حالة سُكر، بعدما تشاجر مع أحد العاملين بمطعم في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

كان أحدث أعمال الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج هو عرض فيلمه الجديد Pig إلكترونيا، عبر عدد من المنصات منها أمازون برايم وأبل تي في وفودو.

فيلم نيكولاس كيدج الجديد Pig من إخراج مايكل سارنوسكي ويشارك في بطولته أليكس وولف وآدم ساركين وكاساندرا فيوليت، وطرح في دور العرض العالمية بدءا من منتصف يوليو الماضي بحسب موقع فاريتي.

يلعب نيكولاس كيدج الذي يبلغ من العمر 57 عاما، دور صياد يبحث عن شخص سرق الخنزير المحبب إلى قلبه، وأشاد عدد من النقاد بآداء نجم هوليوود الذي لم يقدم خلال الفترة الماضية أعمالا تليق بتاريخه.

ونال فيلم Pig تقييمات عالية على عدد من المواقع المتخصصة، وبدأت الأصوات تتعالى حول إمكانية ترشح نيكولاس كيدج إلى العديد من الجوائز حول فيلمه الجديد.

لم يتمكن فيلم Pig من تحقيق إيرادات عالية في دور العرض، وحقق حوالي 3 مليون دولار فقط حول العالم، بعد تراجع شعبية نيكولاس كيدج بسبب أعماله غير المتقنة التي اعتاد على تقديمها مؤخرا.

تزوج نيكولاس كيدج للمرة الخامسة في تاريخه في مارس الماضي، من النجمة ريكو شيباتا وذلك بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما.

وتصدر خبر زواج نيكولاس كيدج من الفنانة ريكو البالغة من العمر 26 عاما عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة منهم فاريتى وبيبول ويعد فارق العمر بينهما 31 عاما.

وقرر نيكولاس كيدج ان يتواجد المقربين منه فقط بحفل الزفاف لتكون الأجواء أكثر خصوصية ومتعة، فكانت المفاجأة هو حضور زوجته السابقة أليس كيم وابنهما كال، حيث ما زالت الصداقة تجمع بين كيدج وأليس.

اشتهر عن النجم نيكولاس كيج علاقاته النسائية المتعددة ، و قد تزوج بعدد 3 مرات في حياته إذ كانت المرة الأولى في خلال عام 1995، و امتدت هذه الزيجة إلى عام 2001 وكانت من باتريشيا أركيت.

أما زواجه الثاني فكان من أليزا ماري بريسلي، و الذي استمر من عام 2002م إلى عام 2004 م، وكانت الفنانة ليزاماري بريسلي كانت زوجة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

أما زواجه الثالث فكان من أليس كيم ، و ذلك خلال عام 2004 م كما أنه لديه إبن يبلغ من العمر 23 عاما، من علاقته مع كريستينا فولتون.