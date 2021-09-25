هبة مجدي ترُزق بطفلها الثاني وتطلق عليه هذا الاسم

ابو ظبي - احمد الجزار - رزقت الفنانة هبة مجدي، والفنان محمد محسن بطفلها الثاني اليوم. وشارك محمد محسن جمهوره وأصدقائه فرحته وأعلن عن قدوم طفله الذي اختار له اسم “موسى”. وكتب محمد محسن عبر حسابه على “فيسبوك”: “الحمد لله رب العلمين أكرمنا ورزقنا بمولودنا الثاني بعد دهب، عقبال عندكم جميعا، موسى محمد محسن”. وغابت هبة مجدي عن التواصل مع جمهورها خلال الفترة الماضية وكانت تنشر صورا وفيديوهات قديمة لتخفي ملامح حملها. يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مشاركتها في رمضان 2021 في مسلسل “موسى”. ومسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد. شاهد أيضا

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