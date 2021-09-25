مى كساب تنتهى من تصوير حكاية ”عقبال عوضك” من مسلسل زى القمر

انتهت الفنانة مى كساب من تصوير حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والتي سيتم عرض أولى حلقاتها اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة على قناة Cbc.

حدوتة "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، للمنتجة مها سليم وسينرجى، وبطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، وإخراج معتز حسام

من ناحية أخرى، بدأت قناة cbc عرض حلقات حدوتة "1 %" بطولة النجمة صابرين إخراج أحمد شفيق، على شاشتها، من يوم السبت الماضى وتعرض 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما ستعرض أيضا فى نفس الوقت على منصة watch it.

"1%"تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام ، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، وإخراج إسماعيل فاروق.

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