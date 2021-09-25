ياسمينا علواني تحير متابعيها وتعلق على صورتها بالحجاب: “لسه الاَوان مجاش”

ابو ظبي - احمد الجزار - نجحت الفنانة الشابة ياسمينا علواني، في تصدر مواقع البحث أمس بعد نشرها صورة بالحجاب، وأرفقتها بتعليق: “الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق كملها على خير يارب”، وظن الجمهور أن هذا إعلانا منها بارتداء الحجاب”.

وهذا ما اعتبره البعض إعلان رسمي لارتدائها الحجاب، ولكن استطاعت ياسمينا أن تخدع متابعيها وجمهورها بهذه التويته ليوم كامل، لتظهر في اليوم التالي وتنفى ارتدائها الحجاب.

مؤكدة انها كانت تتحدث عن تعافيها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصورة التي نشرتها قديمة وسبق ونشرتها من قبل.

وكتبت: “لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله”.

وتابعت: “شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا”.

وعرف الجمهور ياسمينا العلواني بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب “آراب جوت تالنت”، وحصلت على “الباز الذهبي” للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج “عن العشاق سألوني”، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على YouTube.

وكان أحدث أعمال ياسمينا العلواني، كليب “ايه اللي فيها مش فيا”، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة.