من كومبارس عادي لا يلتفت إليه أحد إلى الزعيم .. كيف وصل الفنان عادل إمام إلى القمة؟

الرياض - محمد الاطلسي - عادل إمام نجم غير عادي، موهبة من طراز خاص، تشكلت بفعل الزمن الذى أضاف لها مزيج من التألق والنجومية التى أضاف لها خلطته الخاصة التى ضمنت له التربع على عرش الفن المصرى والعربى لسنوات وعقود.

جاءت بداية عادل إمام تقليدية للغاية، ورغم ذلك ضمنت لها مسيرة غير تقليدية وغير عادية لفنان يصعب أن يُكرر أحد إنجازه بأن يتربع على عرش النجومية والإيرادات لنحو 40 عاما.

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فى الستينات، بدأت رحلة عادل إمام كـ كومبارس لا يعرفه أحد، وإن كانت تلك المرحلة قد كشفت عن حجم موهبته الحقيقية التى توارت فى الظل، وشاء القدر أن يدفنها تحت رمال الأدوار الصغيرة، التى لا تُقدم لصاحبها سوى بعض الانتشار الذى يضمن بدوره تواجد على استحياء لصاحبه على الشاشة.

وبمرور سنوات قليلة تقدم عادل إمام خطوة إلى طريق النجومية، الذى لم يكن يوما ممهدا ولا مفروشا أمامه بالورود.

فى تلك الفترة عمل إمام سنيدا لفريد الأطرش، قبل أن يلعب الدور نفسه مع هانى شاكر فى فيلم عندما يغنى الحب، حتى أن اسمه كان موجودا فى التتر كخامس الأسماء، بعد هانى شاكر، ناهد يسري، صفاء أبو السعود، وليلى حمادة.

بعدها انتفض السنيد بداخل عادل إمام، وقرر أن ينقلب على تلك الأدوار، وينتقل إلى محطة أخرى تضمن تقديم موهبته الحقيقية للوسط الفنى بأفضل ما يكون، وفى تلك المرحلة انتقل إمام إلى أدوار البطل الثانى، والتى وقف فيها أمام نجوم الأدوار الأولى وقتها حسن يوسف ونور الشريف وصفاء أبو السعود وميرفت أمين.

ورغم أنه شارك فى تلك الفترة فى أعمال لم يُكتب لها النجاح، مثل : رحلة لذيذة، بحبك يا حلوة، رضا بوند، غرام فى الطريق الزراعي، الشياطين والكرة، الزواج السعيد، إلا أن القدر فتح أمامه كل أبواب النجومية حين قدم فيلم البحث عن فضيحة، الذى حقق نجاحا مدويا، وأعلن عن ميلاد نجم كبير قرر ألا يزاحمه أحد على عرش الكوميديا.

بعد ذلك انتقل عادل إمام إلى خلطة لم تحظ برضا أغلب جمهوره، خصوصا أنها اعتمدت على الإفيهات والكوميديا الجنسية، تماما كما حدث فى أفلام: ألو أنا القطة، زواج على الهواء، ممنوع فى ليلة الدخلة، أزواج طائشون، 24 ساعة حب، حرامي الحب، والكل عايز يحب.

ولأن إمام أدرك وقتها أن تلك الخلطة ربما تنتقص من نجوميته التى يسعى إلى زيادة أسهمها فى بورصة النجوم، عدل بوصلته وقرر أن يعود إلى قوالب الكوميديا الاجتماعية لينهل منها أفكار جديدة لأفلامه التى أعلنته بطل أول، والتى حققت أعلى الإيرادات ومنحته لقبه المفضل.. الزعيم.

المصدر: خبر أبيض