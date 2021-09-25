علا غانم تكشف لأول مرة تفاصيل ضربها أيتن عامر وتفجر مفاجأة غير متوقعة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة المصرية، علا غانم، لأول مرة تفاصيل ضربها الفنانة أيتن عامر، نافية وجود أي خلاف بينهما.
وردت علا غانم، خلال لقائها مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على بعض الأخبار التي قالت إنها ضربت أيتن في أحد مشاهد مسلسل "الزوجة الثانية"، وهو ما تسبب في شجار بينهما، مؤكدة أن المخرج خيري بشارة هو من طلب منها تنفيذ المشهد بطريقة محددة.
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وقالت: "المخرج خيري بشارة طلب مني كده قالي بصي هي فاهمة إن عادي وكلنا مثبتنها أنا عايزها تتفاجئ، وقولتله أوكي بس أنت ضامن ودخلت عملت المشهد"، مشيرة إلى أنها لم تسمع عن غضب أيتن أو انزعاجها.
يذكر أن مسلسل "الزوجة الثانية" عرض في رمضان 2013 وهو من بطولة عمرو عبد الجليل وعلا غانم وأيتن عامر من تأليف ياسين الضوي وإخراج خيري بشارة.
يشار إلى أن علا غانم عادت إلى القاهرة بعد غياب 4 سنوات، حيث تعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان سبب عودتها احتفالها بزفاف ابنتها.
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