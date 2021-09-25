مفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق من تكون زوجة أحمد رمزي.. فنانة شهيرة جداً؟

الرياض - محمد الاطلسي - من منا لا يعرف الفتى الشقي أحمد رمزي، والذي حير معه جميع الفتيات، ليس الممثلات في الأفلام فقط، بل أيضًا في الحقيقة، فكانت معجبة به عدد كبير من الفتيات من جمهوره.

ولما لا وقد كان يمتلك قدر من الوسامة والشباب الذي سيطر بهما على الكاميرا عند وقوفه أمامها، وقدم دور الشاب ذات الصفات التي تحبها الفتيات فقد كانت المعجبات تحاوطه في كل مكان يذهب إليه.

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معلومات نادرة

وننشر لكم معلومات نادرة لا يعرفها الكثيرون عن الراحل أحمد رمزي، والتي تدور حول حياته الشخصية وعائلته وزواجه وغيرها.

– اسمه الحقيقي ليس أحمد رمزي ولكن رمزي محمود بيومي مسعود، ووالدة كان طبيب كبير، ووالدته اسكتلندية واسمها هيلين. – ولد رمزي في 23 مارس 1930 بمحافظة الإسكندرية.

– التحق بكلية الطب لكنه لم يفلح فيها ورسب ثلاث سنوات متتالية.

– حول من كلية الطب إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس.

– توفي والده وقررت والدته العمل من أجل الأتيان بأموال.

– أول دور له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955 مع عبد الحليم حاظ وعمر الشريف.

– وهناك مفاجأة بشأن زواج أحمد رمزي، قد تزوج مرتين، الأولى من عطية الله الدرملي، والثانية من فنانة وراقصة شهيرة وهي نجوى فؤاد، والتي تزوجها وزوجته الأولى على ذمته.

حيث رفضت عطية الله الطلاق عند زواجه من نجوى فؤاد، خاصة وقد طلبت منها والدتها ذلك، لكنها أخبرتها أن أحمد سيعود إليها.

ورفضت الزوجة الأولى أحمد رمزي الطلاق قائلة: “أحمد سيرجع لبيته في أقل من ثلاثة شهور لأن هذا زواج تهور و و مش زواج عن حب”،

و بالفعل عاد إليها و لبيته بعد أسبوعين فقط، 17 يوم، من زواجه من نجوى فؤاد.

تزوج رمزي ثلاث مرات أولها كان من السيدة عطية الله الدرملي، ونجوى فؤاد، والزوجة الثالثة والأخيرة كانت من

المحامية اليونانية السيدة نيكولا، وهي التي ظلت معه حتى وفاته.

توفي أحمد رمزي يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012 عن عمر يناهز 82 سنة، نتيجة جلطة دماغية شديدة الحدة أصابته

بعد سقوطه على الأرضية نتيجة اختلال توازنه في حمام منزله.