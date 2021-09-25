شكله وتصرفاته لا يدل عليه .. لن تصدق العمر الحقيقي للفنان رامز جلال وهذه حكاية الفتاة التي كسرت غروره ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان المصري رامز هو ابن المخرج أحمد جلال توفيق، وأخ للفنان ياسر جلال، عمره 48 عاماً رغم أن شكله وطريقة تصرفاته في برامجه لاتدل على هذا العمر إطلاقاً!

يرفض الحديث عن حياته الشخصية، وكثرت الشائعات حولها حيث أعتقد الجمهور أن زوجته هي الفنانة غادة شريف بعد ان تداول صورة زفاف لهما مسبقاً، لكن اتضح أنها مشهد من مسلسل "وتاهت بعد العمر الطويل" عام 2001

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واعلن رامز جلال بعد ذلك أنه مرتبط بامرأة خارج الوسط الفني ورفض ذكر اسمها، ليضع حدا للشائعات التي جمعته بزميلات في الوسط الفني.

وبحسب المعلومات ايضاً فأن لرامز جلال ابن عمره 9 سنوات وأطلق عليه ياسر تيمناً بشقيقه الأكبر، فيما ذكرت مصادرمقربة من الفنان في تصريحات إعلامية أنه كان مرتبطاً بوالدته بشكل كبير، وتعرض لإنهيار شديد عقب وفاتها.

جلال شخصية متدينة ويؤدي الحج أو العمرة كل عام ويصلي الجمعة في المسجد وفي الحقيقة أن وجهه الحقيقي لا أحد يعرفه سوى المقربين منه، فهو عكس الشخصية التي ترونها على الشاشة.

اتهم بالتحرش بأكثر من فنانة خلال حلولهن ضيفات في برنامجه ومن ضمنهن ياسمين صبري وراقصة ايضاً.

أما في برنامج رامز"عنخ آمون" تعرض رامز لأزمة مع الفنانة هيفاء وهبي، ورفضت إذاعة الحلقة إلا بعد تسجيله حلقة معها، وهو يعتذر لها، وبالفعل هذا ماحصل لتصبح هيفاء وهبي الوحيدة التي كسرت غروره!