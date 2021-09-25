منذر رياحنة يكشف حقيقة تعرضه للضرب من أبناء جورج وسوف على مسرح جرش

ابو ظبي - احمد الجزار - انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع خلاف بين المطرب جورج وسوف وأبناء الفنان منذ رياحنة، ضمن فعاليات حفل الأول بمهرجان جرش في الأردن أمس الجمعة.

وتداولت تغريدات من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفيد بأن منذر رياحنة تعرض للضرب من أبناء جورج وسوف خلال كواليس الحفل، وجاءت كالتالي:

وخرج منذ رياحنة عن صمته ليرد على تلك الأقاويل من خلال تسجيل صوتي لـ”ET بالعربي”، الذي نفى حدوث أي خلاف أو مشاكل، قائلا: “كان لي الشرف إني أقدم سلطان الطرب جورج وسوف ضيفنا وضيف الأردن هو وكل اللي معاه، والحمدلله إحنا قدمنا مهرجان أردني عريق بحب أشكر معالي الوزير علي العايد وبحب أشكر مدير المهرجان الصديق أيمن سماوي وأنا دايماً بخدمة الأردن وبخدمة أي شيء ممكن نقدمه للأردن، لم يكن هناك أي خلاف وإذا إنتشر شيء فهو عن خلاف ناس بدها تدخل وناس بدها تطلع وهذا شيء بسيط لا يذكر وبيصير بأي مهرجان”.

كما نشر منذر رياحنة صورة تجمعه بجورج وسوف عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: “نورتنا حبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف.. نورت بلدك.. بعد طول غياب.. أهم شيء المعلقة”.

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من جانبه قال جودي وسوف إبن شقيقة جورج وسوف، لـ”ET بالعربي”: “الحفلة كتير كانت حلوة كتير انبسطت فيها هو، والأصداء كتير حلوة وبالعكس ما في أي مشاكل ولا شي”.

وقدم جورج وسوف في الحفل الذي يعد الأول له بعد غياب طويل استمر 18 عاما، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها “طبيب جراح” و”صابر وراضي” و”علم قلبي الشوق” و”كلام الناس”.

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف أغنية “ياه ع الزمن” التي طرحها باللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

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