ماجدة الرومي تبكي مع لميس الحديدي: “نحن نتعرض لإبادة جماعية وتصفية جسدية” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بكت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي وهي تصف انفعالها بمحبة واستقبال الجمهور لها، بعد عودتها للمسرح لاستكمال حفلها الغنائي في افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون إثر سقوطها على المسرح.

وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، قالت ماجدة الرومي: “كان استقبال رائع هدول أهلي وناسي، أنا بغني ببيتي بالأردن. يعني صدقيني مش عارفة أشرح لك كيف إنه اللي متلنا متألم هالقد، وبيلاقي حاله ببحر حب هالقد، ما بيقدر ما يكون منفعل. كمان قبل بنهار جلالة الملك عبد الله بيحكي عنا بالأمم المتحدة، كنت سمعت كمان إن جلالة الملك عم بيحاول يوصل لنا الكهربا من الأردن، إن سيادة الرئيس السيسي عم بيحاول يوصل لنا الغاز من مصر”.

وشرحت ماجدة الرومي أنها تعرضت لهذه الدرجة من الانفعال لأول مرة قائلة: “أول مرة لإنه أول مرة بنتعرض لعنف هالقد شرس علينا بلبنان. قبل من 75 أنا حاضرة كل فصول الحرب بس اللي عم يجري هلأ عنيف. إحنا عم نتعرض لعملية إبادة جماعية، أو بتهجيرنا أو بتصفيتنا جسديا، أو بقتل الأمل فينا”.

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