محافظ الإسكندرية: رئيس دولة عربية طلب منى أن ياخذ عادل إمام مقابل دولته

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ37، التي حضرها عدد كبير من الزائرين.

قال محافظ الإسكندرية، ليوضح عظمة الفن المصري، إنه كان في زيارة لإحدى الدول العربية، التي مازحه فيها رئيس الدولة عندما طلب منه مقايضة غريبة من نوعها.

استكمل محافظ مدينة الإسكندرية أن المقايضة كانت أن تأخذ مصر تلك الدولة العربية بأكملها، مقابل أن تأخذ الدولة العربية الفنان عادل إمام.

بدأت منذ قليل، أولى فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والعديد من نجوم الفن.

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية يكرم خلال فعالياته المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبد العزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

تم عرض فيديو يحتوي على جميع صور الفنانين الذين رحلوا مُنذ عام 2021، حتى يومنا هذا، وذلك عبر الشاشة الكبير الخاصة بالقاعة.