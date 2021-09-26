بدء تصوير فيلم ”مش بالورقة والقلم” داخل مستشفى بهية

بدأ المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، تصوير فيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده داخل جدران مستشفى بهية لسرطان الثدي لأول مرة في السينما والدراما المصرية.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على صحة المرأه المصرية ضمن المبادرة الرئاسية، توجهت السينارست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما لزيارة فريق التصوير بمستشفى بهية بصحبة مجدي الشحري مدير عام الانتاج بالمركز للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية.

فيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده وتأليف ناجي عبد الله وإنتاج المركز القومي للسينما، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات مرض السرطان، كما يلقي الضوء على العامل النفسي للمجتمع في محاربة مرض السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في محاربة المرض.

وأصر مخرج العمل علي المزج بين بطلات العمل رنا خطاب وآلاء علي وبريهان أنور، وحالات حقيقة من "محاربات السرطان" داخل المستشفى.

كما تم الانتهاء من اغنية الفيلم للمطرب يحيى نديم بعنوان «ارسم صورة جميلة لبكرة» والتي ترصد عددًا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث.

وقد قرر مخرج الفيلم إهداء الأغنية إلى مبادرة رئيس الجمهورية تقديرا للدور الهام الذي تقوم به تلك المبادرة لحماية المرأة المصرية.

كما تم خلال الاسابيع السابقة المراجعة الطبية لمشاهد الفيلم واعتمادها من قبل مؤسسة بهية لسرطان الثدي.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، دعت السيدات إلى زيارة منافذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بالتوجة لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر على أورام الثدى والأمراض المزمنة، وعلاجها مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مواعيد عمل الوحدات من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ويمكن التعرف على أقرب وحدة صحية عن طريق موقع 100 مليون صحة أو الخط الساخن 15335.