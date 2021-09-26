أحمد شيبة يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية

يستعد الفنان أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم "حقاني يا كبير".

والأغنية من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا.

يذكر أن أحمد شيبة طرح مؤخرًا أغنية مع عمر كمال بعنوان "يلا سلام" وهي من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.

كما انتهى شيبة من تسجيل أغنيتين وهما "أنا مش فاضيلكم" و"من كتر يا دنيا" على طريقة الفيديو كليب.

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة كشف عدم حصوله على أي أرباح من أغنياته التي قدمها، بل كان ينتجها على حسابه، ولا يحصل منها على أي ربح.

أكد "شيبة" أنه فوجئ بالنجاح المدوي لأغنية "آه لو لعبت يا زهر"، مشددًا على أنه تنازل عنها للمنتج محمد السبكي، ولم يربح منها جنيها واحدًا: "ما أخدتش منها حاجة خالص أنتجتها على حسابي وقالي هنزلهالك في الفيلم بس تمضي تنازل فتنازلت.. فهي بتاعته".

تابع: "وما أخدتش أرباح من أي أغنية ليا، أقسم بالله ما أخدت حاجة من محمد رمضان، أقسم بالله كل الأغاني دي ما اخدتش منها جنيه، بعملهم على حسابي وما أخدتش منهم ولا جنيه لا أرباح ولا أجر.. ربنا كرمني من حتة تانية.. الحمد لله، مش كل حاجة الفلوس".

كما قال شيبة، إنه يوزع "عيش باللحمة" لـ أبناء منطقته بـ القباري فى شارع الماكس بالإسكندرية أسبوعيا.

وأضاف أحمد شيبة خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم منى الشاذلي، أنه يأكل مع أبناء منطقته، وبعد ذلك يجلس مع والدته لساعات ويعود للقاهرة.

وتابع: "كنت أعمل في مهنة عمل الكنافة بجانب دوكو السيارات، وكنت أبيع الكنافة قبل دخولي الجيش خاصة في رمضان لأبناء المنطقة".