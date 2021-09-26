نتفليكس تطرح إعلانا تشويقيا لمسلسل ”Stranger Things 4”

طرحت منصة "نتفليكس" الرقمية، الإعلان التشويقي للموسم الرابع من مسلسل الغموض والفانتازيا "Stranger Things"، والمقرر طرحه العام المقبل.

في الإعلان الجديد، نلقي نظرة أولى على "Creel House" أو منزل الشخصية الجديدة فيكتور كريل، التي قدمها الممثل القدير في الثمانينيات روبرت إنجلوند من خلال فيلم "A Nightmare on Elm Street". حيث يتم سجن كريل في مستشفى للأمراض النفسية منذ أن قُتلت عائلته بعنف في الخمسينيات من القرن الماضي، والذي ألقى كريل باللوم فيه على قوى شريرة.

تدور أحداث المسلسل في مدينة صغيرة حيث يعرف الجميع بعضهم، تبدأ سلسلة غامضة من حوادث اختفاء الأطفال، فتبث القهر والدموع داخل مجتمع المدينة الطيب السلمي، وفي ظل هذا يتلاقى ظلام الوكالات الحكومية الفاسدة مع قوى خارقة حاقدة ليعُمان المدينة، بينما يحاول عدد قليل من السكان المحليين إدراك أن هناك أكثر مما تراه عيونهم يتسبب في كل هذه الأحداث الغامضة.

يشارك في البطولة: كاليب ماكلوجلين، جاتين ماتارازو، ناتاليا داير، ميلي بوبي براون، فين وولفارد، ديفيد هاربر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ روس ومات دوفر.