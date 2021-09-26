اليوم.. نقابة الموسيقيين تنظر في تظلم رضا البحراوي ضد قرار وقفه

تنظر نقابة المهن الموسيقية اليوم في التظلم الذي تقدم به المطرب رضا البحراوي ضد قرار وقفه إثر خلافه الشهير مع حسن شاكوش مغني المهرجانات.

وينتظر رضا البحراوي قرار نقابة الموسيقيين، بعد التزامه بالتوقف عن الغناء طوال الفترة الماضية، بعد صدور القرار بحقه بداية الشهر الجاري.

كشف سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية عن قرار نقابة المهن الموسيقية بشان حسن شاكوش ورضا البحراوى عقب التحقيق معهما اليوم بسبب الازمة التى نشبت بينهما.

وقال سعد متولى : قررت النقابة بعد سماع أقوال كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى ووقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش على تصريح مجددا من النقابة والغاء التصريح السنوى الخاص به.

التحقيق مع كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى بمقر نقابة المهن الموسيقية بسبب ما بدر من جانب الطرفين حيث تراشقا بالألفاظ عبر صفحاتهما على فيسبوك بعد أزمتهما فى حفل الساحل الشمالى.

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن خلاف وقع بين حسن شاكوش، وفرقة رضا البحراوي، وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك؛ قبل وقوع أزمة أكبر.

وظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال: "هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه".