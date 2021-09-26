دانيال كريج يتحدث عن نهاية علاقته بسلسلة جيمس بوند

كشف الممثل العالمى دانيال كريج عن أمور كثيرة حول كواليس انتهاء علاقته بسلسلة أفلام جيمس بوند مع عرض الجزء الأخير من السلسلة الذى قام ببطولتها على مدار سنوات، وارتبط باسمه طوال ما يقارب 16 عام، وذلك على خلفية تكريمه بحفل BAFTA A Life In Pictures، وقال : هو الدور الأهم بالنسبة لى خلال مسيرتى بكل تأكيد".

وأضاف : "ورغم انتهاء الأمور بناء على بنودى الخاصة واتفاقى مع الشركة التي قبلت بنودي كلها إلا أننى بكل تأكيد لن أكون سعيد حينما أعلم أن الأمر بات وشيكاً وأن العلاقة مع الشخصية الأهم لدى انتهت".

من ناحية أخرى سبق وتحدث النجم العالمى دانيال كريج عن دعوات ترشيح النساء للظهور فى شخصية جيمس بوند الشهيرة، والتى انتشرت خلال السنوات الماضية، وتصاعدت خلال الفترة الحالية لنهاية مسيرة كريج فى تجسيد الشخصية بعد نحو 20 عاما بفيلمه القادم No Time To Die، المقرر عرضه فى 30 سبتمبر الجارى.

وقال كريج صاحب الـ52 عاماً، فى تصريحات مع "راديو تايمز"، "يجب أن تلعب النساء أدوار تكتب من أجلهن، وليس تمثيلهن أدوار الذكور، يجب أن يكون هناك ببساطة أدوار أفضل للنساء"، مضيفاً ساخراً "انا عارى طوال الوقت وطوال فترة تصوير الفيلم، ولا ينبغى أن تقوم بتلك الأدوار ممثلة".