الفنانة الكويتية سعاد سليمان تعلن اعتزالها نهائيا

أعلنت الفنانة الكويتية، سعاد سليمان، المعروفة بلقب "سعودة"، عن اعتزالها مجال الفن والتمثيل نهائيا وارتداءها الحجاب.
وعبر مجموعة صور نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، قالت سعاد سليمان: "أعلن اعتزالي عن المجال الفني كممثلة الحمد لله".
في حين أثار هذا الإعلان الجدل لدى متابعيها، حيث طرح العديد منهم أسئلة عن سبب الاعتزال، فيما تمنى لها الكثيرون "التوفيق".
وانتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه "سعودة" وهي تشرح أسباب اعتزالها وخطواتها القادمة، حيث قالت: "سبب اعتزالي الحمد لله هو أنني قبلت في تربية أساسية تخصص إسلامي وهذا الذي أريده".
وأضافت : "سوف أجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا أريد أي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة"، مؤكدة "اقتناعها الكامل بقرار اعتزالها".
وأكملت موضحة: "سوف أكون حاضرة معكم دائما، وليس معنى أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا، بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به واشعر براحة كبيرة".
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