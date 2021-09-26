أصالة تتغزل فى زوجها: ”هدية ربنا وأنا شريكة حياته وصديقته وحبيبته”

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصرى، فى زوجها الشاعر فائق حسن، بكلمات معبرة عن مدى حبها له، حيث نشرت فيديو لزوجها من كواليس احتفالات "اليوم الوطنى السعودى"، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلقت عليه: "نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة.. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

وظهر الشاعر فائق حسن، برفقة الفنان ماجد المهندس، فى الفيديو حيث كان ماجد يضبط له "الغترة" بنفسه فى كواليس احتفالات "اليوم الوطنى السعودى".

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، إذ تحضر لألبومين غنائيين أحدهما باللهجة المصرية وآخر باللهجة المصرية، بجانب إحيائها حفل غنائى بدار الأوبرا المصرية نوفمبر المقبل.

كانت النجمة السورية أصالة نصرى، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقى فائق الحسن، بعد نشرها صورة تجمعهما وعلقت عليها: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسى كصديق غالى بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شى بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّى بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمنى بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معًا جميع مسئولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أى ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبة الّتى فرحت لى وبى".