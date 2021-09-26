أصالة في رسالة جديدة عن زوجها: “نعمة كبيرة وهدية غالية من رب العالمين”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة السورية أصالة، رسالة غزل إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، تعبر من خلالها عن مدى حبها الشديد له وفخرها بكونها زوجته وشريكة حياته.

ونشرت أصالة فيديو، تحضيرات زوجها لاحتفالات اليوم الوطني السعودي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل التغريدات القصيرة تويتر، وقالت: نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة.. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته.

وفى سياق متصل، فاجأت أصالة جمهورها بإعلان خبر زواجها من الشاعر فائق حسن بعد أشهر من انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان، ولكن الخلافات عرفت طريقها مبكرًا جدًّا في العلاقة بين فائق حسن وأصالة.

وعلى جانب آخر، تغزلت أصالة نصري في زواجها بالشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

أصالة تتغزل فى زوجها فائق حسن

وأضافت أصالة في المنشور قائلة: من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا.

وتابع أصالة: جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر.

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