حمو بيكا: نصف مشاهدات أغاني محمد رمضان مزيفة وأنا أهم مطرب مهرجانات في مصر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مغني المهرجانات حمو بيكا عن رأيه في الفنان محمد رمضان والأغنيات التي يقدمها.

وقال حمو بيكا في الجزء الثاني من حلقته في برنامج “الترابيزة” من تقديم أميرة بدر عبر قناة “الشمس”، إن محمد رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه أفضل منه قائلا: “محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الاغاني وبحقق أرقام أعلى منه”.

وأضاف موضحا أن محمد رمضان يستفيد من جماهيريته كممثل قائلا: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء، لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”.

وأكمل حمو بيكا قائلا إن محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون “تريند” على “يوتيوب” مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة.

ووصف حمو بيكا نفسه أنه أهم مطرب مهرجانات في مصر قائلا: “أنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس”.

على جانب آخر، كان حمو بيكا تعرض لانتقادات الفترة الماضية بعد تصوير زيارته لطفلة مصابة السرطان.

ورد حمو بيكا على الانتقادات وقام بنشر الفيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليه قائلا: “بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفلة الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولا أنا زرت الطفلة الجميلة دي بناء على طلبها”. تابع حمو بيكا: “ثانيا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده”.

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