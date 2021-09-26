جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها عبر ”انستجرام”

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة.

وظهرت جومانا مراد، بإطلالة ساحرة مرتدية تول و بنطلون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ونظارة شمس باللون العسلي، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت جومانا مراد ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.

أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.