نتفليكس تعلن موعد طرح الموسم الخامس من مسلسل ”The Crown”

أعلنت منصة نتفليكس الرقمية عن الموعد الرسمي لطرح الموسم الخامس من مسلسل الدراما “The Crown” وذلك خلال حفلها السنوي “Tudum”، والذي كشفت خلاله عن تفاصيل مشاريعها القادمة. ومن المقرر طرح الجزء الخامس والأخير من السلسلة التي بدأت عام 2016، في نوفمبر 2022 عبر الموقع الرسمي للمنصة.

وبعد اكتساح المسوم الرابع لجوائز الإيمي هذا العام، سيعود "The Crown" بفريق تمثيل جديد بالكامل، حيث إيملدا ستانتون دور الملكة إليزابيث، وجوناثان برايس في دور الأمير فيليب، وليزلي مانفيل في دور الأميرة مارجريت، ودومينيك ويست بدور الأمير تشارلز، إليزابيث ديبيكي في دور الأميرة ديانا، وأوليفيا ويليامز في دور كاميلا باركر بولز. كما سيظهر جوني لي ميللر كرئيس للوزراء جون ميجور. وسيؤدي المصري خالد عبد الله دور دودي الفايد، بينما يجسد الممثل الفلسطيني سليم ضو دور رجل الأعمال محمد الفايد.

دارت أحداث الموسم الرابع في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حين كانت الملكة إليزابيث منشغلة بإنقاذ ترتيب تولي العرش، والعثور على زوجة مناسبة للأمير تشارلز، الذي ظل عازبا حتى عمر 30 عاماً.