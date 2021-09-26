السياحة الثقافية تعلن ترتيبات استقبال الموسم السياحي الشتوي بالأقصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبني نموذج يصحح مسار قطاع السياحة، بالرغم من كل التحديات، خاصة تحدي مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي تمكنت من أن تكبيد القطاع خسائر كبير عالميا ومحليا.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنه تم استغلال الفترة الماضية في التركيز على تطوير البنية الأساسية من طرق ومواصلات تخدم القطاع السياحي، وترفع من كفاءة العديد من المواقع الأثرية.

الحفاظ على العمالة

وأوضح أن الرئيس حافظ علي العمالة المدربة التي تعد الثروة الحقيقية للقطاع بقرارات حازمة، رغم صعوبة التحدي وساند القطاع عبر مبادرات البنك المركزي والتي ما تزال تساند صناعة السياحة، وتمكنها من القدرة علي المنافسة وجذب السائحين.

ومن المقرر أن تستقبل لجنة السياحة الثقافية غدا الإثنين زائري الأقصر في المطار بتقدم الهدايا التذكارية، كما تدعوهم لمشاهدة عرض بالمراكب الشراعية في نيل الأقصر، لإثراء تجربتهم السياحة ثم يلي ذلك استقبال رحلة علي متنها 170 سائح من اسبانيا.

حفل المومياوات الملكية

وأضاف أن وزارة السياحة والأثار استطاعت أن تبهر العالم وتحافظ على الصورة الذهنية الإيجابية، عندما نظمت مصر موكب المومياوات الملكية وتناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية، إلي جانب العديد من الاكتشافات الأثرية، لافتا إلي عمليات الترميم التي تشهدها المناطق الأثرية بأيدي المرممين المصريين، وستشهد أحداث كبير خلال الفترة المقبلة علي غرار افتتاح طريق الكباش، والحدث الذي ينتظره العالم وهو المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف يجمع تحت سقف واحد أكبر عدد من القطع الأثرية التي تنتمي لحضارة واحدة.

و تابع أن تلك الإنجازات التي تمت بالرغم من التحدي الكبير لجائحة كورونا سيتم ترجمتها بشكل واقعي مع تعافي القطاع عالميا ومحليا، حيث تملك مصر ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في المقاصد السياحية والمتاحف والأثار التي يجري العمل فيها علي عدة مستويات مثل تطوير الخدمات التي تقدم للسائح، استخدام التكنولوجيا في توفير المعلومات للسائح علي غرار تطبيقات الموبيل، متوقعا أن تساهم بذلك في التعافي بشكل أفضل من المنافسين.

عودة الرحلات الانجليزية

واستطرد أن اللجنة تعكف حاليا علي بناء أجندة للفاعليات التي تلفت أنظار السائح المرتقب إلي المقصد السياحي بشكل عام، والسياحة الثقافية بشكل خاص، مشيرا إلي أن المرحلة القادمة تحتاج إلي مساهمة المجتمع المدني علي كافة المستويات بهدف المساهمة في دعم حركة التنمية المستدامة والمساعدة في تنمية القطاع بهدف خلق فرص عمل للشباب وتطوير قدرات العاملين في القطاع، متوقعًا ان يشهد موسم الشتاء زيادة في معدلات حركة السياحة مع استئناف السوق الإنجليزية رحلاته إلي المقصد السياحي المصري، وتنشيط برامج السياحة المشتركة التي تمزج بين السياحة الترفيهية والثقافية.