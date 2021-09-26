خالد الصاوي عن عدم إنجابه: “هتجنن لو عجزت”

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، التي أدارتها الناقدة ناهد صلاح.

كشف خالد الصاوي خلال الندوة عن عن اختلاط مشاعره بمناسبة التكريم، قائلا إنه في تلك المواقف يحاول أن يرى نفسه من الخارج، ويخطر بباله شعوره الدائم بعدم الرغبة في أن يكبر، ويظل شابا.

وأكد أن عدم إنجابه يجعله يرفض فكرة أن يتقدم بالعمر، ويود دائما الشعور أن أمامه الكثير ليفعله في الحياة.

وقال أنه لا يتقبل فكرة العجز في حياته، حيث سيصاب بالجنون عند وصوله لهذه المرحلة العمرية، قائلا إن الرجال يتغيرون بعد الزواج والإنجاب، ولكن الله لم يرزقه بأطفال بعد زواجه، ولذلك فهو يعيش حياته بطبيعته.

أوضح أنه بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، وكان اختياره لتقديم أحد العروض مرتبطا بدرجاته الدراسية، وفي ظل عدم حبه للتعليم وخاصة مادة اللغة الإنجليزية، تراجعت درجاته النهائية، وتم اختيار زميله محمد أنور فكري، صاحب المركز الأول على مستوى المدرسة.

أكد خالد الصاوي أنه ذهب لمشاهدة المسرحية من الكواليس وكان يبكي بشدة بسبب عدم نجاحه في الحصول على الدور، مشيرا إلى أنه ظل لسنوات غير مؤمن بموهبته كممثل بسبب فشله في أول اختبار تمثيلي.

تابع أن العقدة لازمته حتى سن الـ40، وكان يشعر بوجوك خطأ حين يحصل على أي جائزة تمثيل، ويعتقد بوجود خطأ في اسم الفائز.

اختتم خالد الصاوي حديثه موجها التحية إلى زميل الدراسة محمد أنور فكري، متمنيا أن يستمع إلى قصته.