سلوى خطاب تكشف كيفية إقناع أهلها بدخول معهد التمثيل بعد وصفهم له بـ”معهد الرقصين”

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب، التي أدارها الكاتب الصحفي محمد يوسف.

كشفت سلوى خطاب خلال الندوة عن عدم قبول عائلتها دخولها معهد السينما، حيث قالت جدتي لي: “هتسيبي كلية التجارة وتتقدمي للدراسة في معهد الرقاصين”.

وأضافت أنها رفضت الاستسلام لهذا الأمر وأقنعت جدتها بدخول التمثيل بسبب الفنانة أمينة رزق نظرا لأن جدها من أشد المُعجبين بها، وأنها ستكون مثلها في يوم من الأيام، وكان المسرح بوابتها لعالم الفن.

وقالت إنها محظوظة بالعمل مع الفنانة الراحلة سناء جميل والفنان الراحل جميل راتب فى مسلسل” الامتحان”، مضيفة أنها تعلمت من الأولى الالتزام والانضباط في العمل كونها فنانة تحمل رسالة ووعيًا وقدمت الكثير من أجل فنها وجمهورها .

وذكرت سلوى خطاب أن مصر تمتلك عدد كبير من المسارح ولكنها مغلقة وهذا أمر مؤسف لأنه هو من يبرز نبض الشارع المصري، وأكدت أن مسرحية “شهرزاد” من الأعمال الرائعة مع جميل راتب وسناء جميل، مشيرة إلى أنه هناك مسرحيات هامة قدمت في الماضي ولكنها لم تُسجل وهذا أمر محزن.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مساء أمس السبت 25 سبتمبر، وتمتد حتى يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري.

وتم تكريم المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبد العزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.