ريهام حجاج تتعرض للإجهاض وتفقد جنينها

ابو ظبي - احمد الجزار - تساءل عدد كبير من المتابعين عن حمل ريهام حجاج، بعد ظهورها مؤخرًا في حفل عيد ميلادها دون أي تبدو عليها أي مظاهر للحمل.

مما اعتقد البعض أنها لم تكن حاملا كما أعلنت في لقاءها الاَخير مع بوسي شلبي.

ووفقًا لمصدر مقرب لـ”القاهرة 24″، فإن ريهام تعرضت للإجهاض وفقدت جنينها.

وأوضح المصدر في تصريحه:إن ريهام حجاج تعرضت للإجهاض وخسرت جنينها منذ شهر، متابعًا: «محصلش نصيب والحمل ماكملش ونزل الطفل».

واستكمل المصدر: الحاجات دي لما بتتعلن بتوقف.. المفروض لا يتم الحديث عنها.

عيد ميلاد ريهام حجاج

احتفلت ريهام حجاج بعيد ميلادها منذ يومين في حضور أصدقائها والعديد من نجوم الوسط الفني في حديقة منزلها.

وحرص على حضور حفل عيد ميلادها كل من الفنانة إلهام شاهين ونيللي كريم ويسرا والمنتج جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا البحيري مديرة أعمال المطربة أنغام والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من سيدات المجتمع وأصدقائها من خارج الوسط الفني.

آخر أعمال ريهام حجاج

وكانت ريهام حجاج شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل وكل ما نفترق، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، وتلقت الفنانة العديد من التعليقات الإيجابية إثر الصدى الواسع الذي حققه المسلسل.

وضم المسلسل العديد من الفنانين مع ريهام حجاج منهم عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي وآيتن عامر ورحاب الجمل وسلوى خطاب وأحمد صيام وهند عبد الحليم وطارق عبد العزيز والمسلسل تأليف ياسر عبد المجيد وأحمد وائل وقصة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني.

اقرأ أيضا

يسرا وإلهام شاهين ونيللي كريم تحتفلن بعيد ميلاد ريهام حجاج وهذه مفاجأة زوجها لها (فيديو)

“نور حياتي وعمري كله”.. رسائل غزل متبادلة بين محمد حلاوة وريهام حجاج في عيد ميلادها

محمد حلاوة يغازل ريهام حجاج: “مراتي حياتي”.. والأخيرة تعلق