“محتاجة دعاءكم جدًا”.. ريهام سعيد توجه رسالة جديدة لمتابعيها من على سرير المرض

ابو ظبي - احمد الجزار - طلبت الإعلامية ريهام سعيد، من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها خلال الساعات القادمة بسبب استعدادها لإجراء أشعة هامة في رحلة مرضها من فيروس كورونا وتضرر الرئة.

ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو لها من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج عبر صفحتها على “فيسبوك.

ووجهت ريهام سعيد الشكر لجمهورها ومتابعيها وطلبت منهم الدعاء ، وعلقت على الفيديو قائلة “أنا مش عارفة اشكركوا أزاي على دعاءكم، أنا محتاجة دعاءكم جدا لحد بعد بكرة ميعاد الأشعة، ربنا يخليكوا ليه أنتوا بجد سند وضهر دعاء 40 غائب بيعمل فرق، والدعاء بيرد القدر جميلكوا عى راسي من فوق”.

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكشفت تطورات حالتها الصحية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ريهام سعيد: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة أتاثرت واتحجزت في المستشفى من شوية إحساس غريب وانت عندك حاجة مميتة بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة”.

وأضافت: “شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيا إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما أيه.. استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير”.

وتابعت: “يا رب اغفر لي وسامحني و خلي بالك من أولادي اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب أشفيني وأقف جنبي وسهل عليا محنتي أنا راضيه بأي شىء”.

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واختتمت: “نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا وكله على باطل خلوا بالكوا الأذية دي وحشة اوي وهاتقعد للك في أعز ما عندك أرجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو أيه”.

يذكر أن ريهام سعيد أعلنت قرار اعتزالها العمل الإعلامي والعودة إلى التمثيل، مكتفية بما قدمته في مجال تقديم البرامج التليفزيونية.