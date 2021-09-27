روجينا عن الهجوم عليها بعد رقصها مع راغب علامة: “زوجي متفهم موقفي والانتقادات سببها الغيرة”

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة روجينا على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بعد ظهورها وهي ترقص مع راغب علامة على المسرح بفستان قصير في حفله الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة.

كما نفت وجود أي خلافات بينها وبين زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد رقصها مع النجم اللبناني على أغنية «أنا اسمي حبيبك» في حفله الأخير في مصر.

وقالت روجينا، في تصريحات لبرنامج «إى تي بالعربي»، إن زوجها من محبي الفنان راغب علامة، وهو متفهم تماما موقفي، مشيرة إلى أن الانتقادات جاءت بسبب غيرة جمهورها عليها.

جدير بالذكر، أن راغب علامة كان أحيا حفلا غنائيا في التجمع الخامس منذ أسبوع، وظهرت معه روجينا في وصلة رقص على المسرح.

وتعرضت روجينا لهجوم حاد من قبل متابعيها نتيجة رقصها، الذي وصفه متابعوها بـ«الجريئ»، بالإضافة إلى ظهورها بفستان أبيض قصير، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذا الشكل حسب تعليق متابع آخر.

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وحضر حفل راغب علامة من النجوم، بجانب روجينا، الفنانون ماجد المصري، إدوارد، عزيز الشافعى، النجم الجزائري، الشاب خالد، ومن الوسط الرياضي الكابتن محمد زيدان، لاعب المنتحب لكرة القدم السابق، وغيرهم من المشاهير.

وكان آخر ظهور لروجينا أثناء احتفالها بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم مساء السبت بالقاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بنت السلطان».

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