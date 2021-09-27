“كان من أمنياتي”.. أول تعليق لـ منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة إيمي العالمية

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة منة شلبي، عن ترشيحها لجائزة إيمي العالمية، وهي أول ممثلة مصرية وعربية ترشح لهذه الجائزة.

وقالت الفنانة منة شلبي في مداخلة هاتفية لها ببرنامج “تفاعل Com” الذي يعرض على قناة العربية: مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة هو من أحب الأعمال اللي اشتغلتها ليا، والدور كان صعب جدا وأجهد لي جهازي العصبي، وأنا فوجئت بهذا الخبر أني مرشحة لجائزة إيمي وكان من ضمن أمنياتي.

وأضافت الفنانة منة شلبي: وأنا سعيدة أن المسلسل عرض على منصة إلكترونية ولم يعرض على شاشات التليفزيون وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا لأنه صنع بحب وإتقان.

وتابعت منة شلبي: عرفت خبر ترشيحي وأنا في مدينة دبي وأتفاءل بها دائمًا حيث حصلت بها على العديد من التكريمات وتلقيت بها أكثر من خبر سعيد.

وأوضحت الفنانة منة شلبي الصعوبات التي واجهتها في تجسيد الشخصية التي رشحت بعد تأديتها لجائزة إيمي، قائلة: الشخصية كانت صعبة جدا في تجسيدها لأني لم أقابل أحد مثلها في حياتي سفاح أو يقتل الناس حتى أقوم بتقليده فكان علي دراسة الشخصية وفهمها وحبها أيضا مع أنها شخص شرير وأيضا عدم الحكم عليها حتى أستطيع تجسيدها.

وتدور أحداث مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة حول فتاة تدعى ليلى ماضي مجهول تضطر للعيش مع شخص يدعى عماد يعاني من اضطراب عقلي داخل منزله زوجة له بموجب صفقة، حيث تحدث سلسلة من الجرائم البشعة كل يوم جمعة في مكان معيشتهما، وشاركه في بطولة العمل العديد من النجوم منهم آسر ياسين وسوسن بدر.

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