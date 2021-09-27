 هز عرش أم كلثوم وكرهه الجمهور بسبب المشير عامر.. فنان شهير سطع نجمه فجأة ثم اختفى في ظروف غامضة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كان يمتلك صوت ملائكي وموهبة في التلحين والعزف ولكنه لم يستطع أن يترك ذكراه في ذاكرة الجمهور وذلك بسبب قرب صوته من الموسيقار محمد عبد الوهاب وكان يدركه جيداً هذه الحقيقة فظل آسير مدرسة محمد عبد الوهاب حتي رحيله.

بداية عادل مأمون محمد عادل محمد مأمون ولد في 23 نوفمبر عام 1932 في محافظة المنيا وهو ينتمي لعائلة فنية حيث كان والده عازف قانون، التحق عادل بمدرسة بين القصرين في صغره وظهرت هناك موهبته الفنية على مسرح المدرسة.

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وفي إحدى الحفلات التي كان يحضرها وزير التعليم "كانت تسمى وقتها وزارة المعارف" أعجب الوزير بموهبة عادل وقرر الوزير منحه فرصة ليدرس علوم العزف ولكن عادل لم يكمل في طريق دراسة الموسيقي وأكمل دراسته في كلية تجارة جامعة عين شمس، ولكنه لم ينقطع عن حبه للفن أثناء الدراسة وكان هو المطرب الأول في الجامعة وقتها فقد أحبه الطلبة لموهبته وقرب صوته من الموسيقار محمد عبد الوهاب.

بداية نشاطه الفني بعد تخرجه من الجامعة بحصوله على بكالوريوس تجارة، انضم لعدد من النوادي الليلية للغناء بها حتي وصل إلي كازينو "أوبرا" التي تملكه السيدة بديعة مصابني "أحد أهم مكتشفي النجوم وقتها"، وهناك شاهده محمد عبد الوهاب لأول مرة وأعجب بصوته وأتاح له الفرصة لكي يعمل في الإذاعة في بعض البرامج مثل برنامج "أضواء المدينة" بل أنه رشحه ليقوم بدور في مسلسل إذاعي يحكي قصة حياته.

ولعب عادل مأمون دوره في ذلك المسلسل ويقال أنه أذن له أن يغني ما يشاء من أغانيه وخصوصاً تلك التي لم تحظى بتسجيل جيد على الأسطوانات في بداية تلك الصناعة، حيث أنه هناك بعض أغاني محمد عبد الوهاب كان الصوت بها ليس بالجوده المطلوبه في بداية تسجيل الأغاني على الأسطوانات.، وبالفعل استجاب عادل مأمون لذلك الطلب بل أنه قد يكون بالغ في ذلك حيث أنه أستمر في تقديم أغاني "عبد الوهاب" في الإذاعة بكثرة والقليل من أغانية وقد يكون ذلك ظلم عادل مأمون طوال حياته الفنيه.

عادل مأمون في السينما لم يحظى عادل مأمون بفرص كثيرة على شاشات السينما مثل باقي زملائه الذي يعتبر سبقهم في المجال الفني عادل مأمون سبق العندليب عبد الحليم حافظ ولكن أعمال عبد الحليم السينمائية قد تكون أكثر بعشر أضعاف أعمال عادل مأمون، فطوال مسيرته الفنية لم يقم بتمثيل سوي خمس أفلام وأشهرهم بلا شك هو فيلم "ألمظ وعبده الحامولي" التي يحكي قصة الحب الشهيرة التي وقعت في القرن التاسع عشر ولعبت دور ألمظ وردة الجزائرية أمامه.، أمام باقي أفلامه فهي "العُزاب الثلاثة، نساء بلا رجال، المادة والحظ، النساء الثلاثة".

أشهر أعمال عادل مأمون "فرحة القمر، جايز أنا المجروح، فين طريقك فين، عاشت الأسامي، مش قادر أنسي، ليه يا حبيبي بتلوع فيا، كل شئ موجود"، ولكن تلك الأغاني لم يبقى لها صدي وتاهت وسط ما غناه عادل مأمون من أغاني محمد عبد الوهاب.

من أشهر أغاني أبعد عن الحب غني له، فين طريقك فين ،مش قادر أنسى، أنت وحشني، عاشت الأسامي، لا مش أنا اللي أبكي، هان الود ، جايز أنا مجروح، حلو عزيزة ، طعمه، ياللي سمعني، مش قادر أنسى، ليه يا حبيبي تلوع فيا، فرحة القمر، كل شيء موجود

عادل مأمون يهز عرش أم كلثوم يُقال عن واقعه جمعت بين كوكب الشرق أم كلثوم وعادل مأمون.، في يوم من الأيام استمعت أم كلثوم بصوت عادل مأمون في الراديو، فأعتقدت أنه صوت محمد عبد الوهاب وأنه قام بأمر ما في حنجرته أعادته لعصره الذهبي وسينافسها من جديد.، ولكن بعدها علمت أن ذلك الصوت هو صوت عادل مأمون، و قابلته ذات مرة وقال له اعتقدتك محمد عبد الوهاب، أتمنى أن تزيل محمد عبد الوهاب من عقلك وتتميز ويصبح لك شخصية خاصة بك وتنجح بلونك أنت ولا يقول أحدهم أنك تقلد عبد الوهاب.

كانت نصيحة غالية من كوكب الشرق أم كلثوم ولكن يبدو أن عادل مأمون لم يأخذ، فقل نجمة ونسيه الجمهور، لأن الجمهور لا يحب أن يكون من المطرب أو الممثل نسختين ودائما ما يحب الأصل ويكره التقليد سواء كان التقليد بقصد أو دون قصد.

حياة عادل مأمون الأسرية له ابنتان الأولى هي نهلة "سماها محمد عبد الوهاب على اسم زوجته نهلة القدسي" والبنت الثانية هي هالة وذلك من زواج المطربة هدى زايد عام 1959 واشترك معها في دويتو واحد بأسم "بنت وولد"

المُشير عبد الحكيم عامر وعادل مأمون يُقال أن المشير أحب صوت عادل مأمون كثيراً بل أنه كان المطرب المفضل لديه مما دفعه لطلب مدحه من قبل النقاد، ولكن يبدو أن ذلك الطلب آتي بنتائج عكسيه فقد كره النقاد الكتابة عن موهبة عادل مأمون بسبب توصية المُشير عبد الحكيم عامر وهو شخصية من خارج الوسط الفني.

وفاة عادل مأمون في مفارقة غريبة بعد ارتباط عادل مأمون بالموسيقار محمد عبد الوهاب فنياً طول مشواره الفني توفي عادل مأمون عن 58 عاماً يوم 25 نوفمبر عام 1990 قبل أقل من ستة أشهر على وفاة محمد عبد الوهاب الذي كان يكبره بثلاثين عاما.