تامر حسني يحقق رقما قياسيا جديدا في تاريخه الفني

حقق الفنان تامر حسني رقما قياسيا جديدا يضاف لتاريخه الفني بعدما أصبح النجم الوحيد الذي أحيا حفلين في يومين متتاليين تحت شعار كامل العدد.

ويحرص تامر حسني على تقديم حفلاته على مستوى احترافي عال، فيما أصبحت لياليه الغنائية هي الأكبر والأضخم عددا في تاريخ محافظة الإسكندرية.

يقدم تامر حسني على المسرح كل الممكن لإسعاد وترفيه جمهوره الذي يحرص على الحضور بالآلاف، من خلال الاستعراضات الفنية والفاير شو والفرقة المصاحبة له وتقديم كل الجديد من الأغاني.

وأحيا الفنان تامر حسني، مساء الأحد، حفل تخرج كلية تجارة بحديقة الإسكندرية، ونشر فيديو مجمعا للحفل ظهرت فيه الأعداد المهولة التي حرصت على الحضور.

وعلق تامر حسني على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر تطبيق انستجرام، قائلا: “معنديش كلام أوصف فرحتي بجمهور و شباب كلية تجارة جامعة الإسكندرية واللي عملوه معايا من حب و استقبال و طاقة استثنائية".

وتابع "ربنا يخليكوا ليا و اشوفكم دايماً ناجحين ،حقيقي فرحتوني بيكم النهارده بشكل مش طبيعي و فعلاً من أجمل حفلات حياتي، ومليون مبرووك لتخرجكم و بالتوفيق يارب في كل حياتكم".

وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، منها "صعبة، اختراع، حلو المكان، عيش بشوقك، مبطلناش إحساس، كل مرة، بحبك، بعيش، ناسيني ليه"، وغيرها.

أيضا شارك تامر حسني منذ يومين جمهوره صورا من حفله الأول وعلق عليها قائلا:" من حفل كلية آداب جامعة اسكندرية ، من أجمل حفلات حياتي و كل تحياتي و شكري لشباب كلية آداب جامعة الإسكندرية، طاقة رهيبة رهيبة رهيبة بجد استمتعت معاكم من كل قلبي و معادنا يوم الأحد ٩/٢٦ ان شاء الله في الحفلة التانية لشباب كلية تجارة جامعة اسكندرية يا ترى مين طاقته أعلى هنشووووف".