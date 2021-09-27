69 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب الجديد Candyman

وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Candyman، إلى 69 مليونًا و858 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 27 أغسطس الماضى بـ دورالعرض حول العالم، وكان قد حقق 22 مليونًا وألف دولارفي العرض الافتتاحى للعمل في 3569 دارعرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 55 مليونًا و 51 ألف دولار بـ دمور العرض الأمريكية، و 14 مليون و 807 ألف دولار بـدور العرض المختلفة حول العالم.

يدور فيلم الرعبCandyman، بعد سنوات عديدة من هدم آخر أبراج كابريني، انتقل أنتوني وشريكه إلى دور علوي في كابريني الآن، وقابلا عجوز الذى سيحكى لـ أنتوني للقصة الحقيقية وراء Candyman، وبالتالى حرصًا على استخدام هذه التفاصيل المروعة في الاستوديو الخاص بهما كعنصر جديد للوحات، ولكن أنتونى لم يعرف أنه سيفتح دون علمه باب إلى ماضى معقد يكشف عقله ويطلق العنان لموجة مرعبة من العنف، من جديد.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب Candyman، كل من يحيى عبد المتين الثاني، تيونا باريس، ناثان ستيوارت جاريت، كولمان دومينجو، كايل كامينسكي، فانيسا ويليامز، بريان كينج، ميريام موس، ريبيكا سبينس، كارل كليمونز هوبكنز، كريستيانا كلارك.