شاهد.. منة فضالي تنشر فيديو من حريق منزلها

نشرت الفنانة منة فضالي أول فيديو من حريق مطبخ منزلها، بعدما أعلنت صباح اليوم، من نجاتها ووالدتها من الحادث.

وعلقت منة فضالي على الفيديو الذي نشرته على تطبيق إنستجرام، قائلة:" الحمدلله علي كل شيء كنا حنموت المطبخ ولع وأمي إيديها اتحرقت الحمدلله قدر الله ما شاء فعل".

وظهرت في الفيديو آثار الحريق الذي دمر “البوتاجاز” وتسبب في حالة من الغبار والسواد بحيطان المطبخ.