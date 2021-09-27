“كنا حنموت”.. منة فضالي تنجو من حريق في منزلها ووالدتها تتعرض لإصابات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفانة منة فضالي عن اشتعال حريق في مطبخ منزلها، كاد أن يودي بحياتها ووالدتها.
ونشرت منة فضالي قبل قليل، عبر حسابها على “إنستجرام” فيديو كشفت خلاله عن أثار الحريق الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقة.
وعلقت منة على الفيديو قائلة: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي فيه وأمي إيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله”.
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على جانب آخر، تعيش منة فضالي حالة نشاط سينمائي وتشارك في عدد من الأفلام تنشغل في تصويرها خلال هذه الفترة.
وتشارك منة فضالي في فيلم “حبيب روحي” إخراج مازن نيازي إنتاج عمرو طنطاوي، كما تشارك في فيلم “ميني بار” من بطولة صلاح عبدالله، راندا البحيري، علاء مرسي ونضال الشافعي، بالإضافة إلى فيلم “أزمة قلبية” بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز توني ماهر وغيرهم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.
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