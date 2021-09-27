ميادة الحناوي عن شائعات وفاتها وإصابتها بالزهايمر: “الناس مابقاش عندها ضمير”

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة القديرة ميادة الحناوي على شائعة وفاتها والتي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ميادة الحناوي في تصريحات صحفية، إنها تحظى بصحة جيدة، وما تم تداوله عن وفاتها ما هي إلا شائعة ولا أساس لها من الصحة.

ووجهت ميادة الحناوي رسالة لمروجي تلك الشائعات، قائلة: الناس مابقاش عندها ضمير، ودائما يروجون الكثير من الشائعات عن وفاة أو مرض الفنانين.

وأعربت عن اشتياقها لجمهورها في مصر، معبرة عن حبها لشعب مصر، موجهةً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «وحشتوني بمصر أوي، وبحسها بلدي التانية، والله يديم محبتكم».

أما عن أنباء إصابتها بالزهايمر، ردت وقالت ميادة الحناوي: إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وإنها لم تصب بالزهايمر.

وميادة الحناوي تعد واحدة من المطربات صاحبة الأداء المميز، وقدمت كثيرا من الأغاني الطربية الشهيرة التي جعلتها ضمن النجوم الكبار في عالم الغناء.

من أبرز أغنيات الفنانة ميادة الحناوي أغنية كبريائي، من كلمات عمر بطيشة، ومن ألحان صلاح الشرنوبي، ومن توزيع طارق عاكف، وأغنية أنا مخلصالك، ومهما يحاولوا يطفو الشمس، والتي تعاونت فيها مع الملحن صلاح الشرنوبي، وغيرها من الكثير الأغاني.