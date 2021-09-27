أول أكتوبر.. بدء مواعيد الموسم الشتوى لعروض الصوت والضوء

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء فى المناطق الخمسة ( الاهرامات – الكرنك – ابوسمبل – فيلة – ادفو ) أول اكتوبر القادم وذلك بمناسبة قرب حلول الموسم السياحي الشتوى ، تبدأ العروض فى منطقتى الهرم والكرنك الساعة السابعة مساءا ومنطقتى فيلة وأبوسمبل الساعة السادسة والنصف مساءا ومنطقة أدفو السادسة مساءا . وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء مع بدايه اكتوبر القادم لمراعاة الرؤية الجيدة و لتحقيق خدمة افضل للرواد للإستمتاع بالعروض. وأوضح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه سيتم توفير سماعات الترجمة الفورية فى جميع المناطق لاتاحه الفرصة للسائح حضور عرض الصوت والضوء باللغة المطلوبة فى الوقت المناسب له.

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