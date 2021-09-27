مهرجان الإسكندرية يحتفل بالعيد الماسي لـ علي بدرخان

حرصت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط على إحضار تورتة خاصة للمخرج علي بدرخان للاحتفال بعيده الماسي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية وخلال ندوة تكريمه.

واحتفل النجوم إلهام شاهين وايناس الدغيدي ومجدى أحمد على وعمر عبد العزيز ومحمد عبد العزيز بعيد ميلاد على بدرخان وتم إذاعة أغنية سنة حلوة يا جميل.

تواجد عدد من النجوم، منهم مدير التصوير محسن أحمد، المنتج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، والمخرجة إيناس الدغيدي الهام شاهين، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز.

وحكى علي بدرخان عن دخوله عالم الاخراج وقال": انه شعر ان لديه إحساس توصيل المعلومة، وهذا من أهم كوادر المخرج وكريقة تعامله مع فريقه، بجانب خبرتي في التعامل مع الشباب نتيحة لشقاوتي في الجامعة، فتحمست لتجربة عالم الإخراج.

وتابع علي بدرخان ": انا لا اقوم بعمل افلام تأتي من مؤلفين، انا من اكتب ولدى اعمال في منزلي ولا استطيع ان اصنعها بسبب الإنتاج، وحينما اشاهد عمل تلك الايام انه مأخوذ من افلام أجنبي".

يكرم مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37 عددا من رموز الفن المصري وهم المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والفنان خالد الصاوي، والناقدة خيرية البشلاوي، ومن العرب لدينا المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، وهناك تكريم خاص للفنان دريد لحام احتفالا بالسينما السورية ويحصل على وسام البحر المتوسط الذي يعطى لفنان له إنجاز تاريخي في السينما العربية.

ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.