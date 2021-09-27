“الحجاب ليس له علاقة بالله وابنتي خلعته بعد امتلاء قلبها بالإيمان”.. والد حلا شيحة عن حجابها

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته حلا وقرار ابتعادها.

وقال أحمد شيحة خلال لقائه في برنامج “حروف الجر” من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، إن حلا الآن لا ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أنها عندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وتحدث أحمد شيحة عن الحجاب والنقاب، وتذكر موقفا له في محافظة الإسكندرية أثناء إحدى رحلاته هناك مع زوجته، وهو يسير من أمام أحد المدارس، ليفاجأ أن كل البنات المتواجدين بالمدرسة محجبات وعمرهن لم يتجاوز الــ6 سنوات، مؤكدا أن ذلك الأمر متعلق بأن هناك مجموعة كبيرة كانت تريد أن تصدر من خلال السفارات أن مصر كلها ترتدي الحجاب وأن مصر كلها سلفيين وإخوان.

وأضاف «شيحة»، أن الغرض من الحجاب ليس دينيا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية.

وعن ارتداء ابنته للحجاب في أول الأمر، قال الفنان التشكيلي، إنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان سوف تخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله، مضيفا أنها عندما عادت كانت قرأت الكثير من الكتب وصفهم شيحة بأنهم «طن من الكتب»، وقالت إنها عادت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.

وقال «شيحة»: «خفت على بناتي خوف كبير وقت الإخوان، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد، وتغطية الرقبة شئ غريب، ولما حلا ارتدت الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان وتعرفي أن الحجاب مالوش دخل بربنا، ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها وهي دلوقت مش محجبة وهي قرأت طن كتب علشان تعرف ده»

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