وزيرة الهجرة الهولندية تزور المتحف المصري بالتحرير

استقبل المتحف المصري بالتحرير، وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر، وكان في استقبالهما صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري والتي اصطحبتهم في جولة لقاعات المتحف المختلفة.

وأعربت وزيرة الهجرة الهولندية عن إعجابها بالكنوز الأثرية التي يعرضها المتحف، وخاصة تلك الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.